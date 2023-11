Spitalele din Ucraina au primit produsele medicale, transmise de către A.S.I.C.S.

12:00

Percheziții în Republica Moldova, pe 21 noiembrie. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat despre deconspirarea unui grup criminal organizat, specializat în migrația ilegală. Perchezițiile au avut loc inclusiv la domiciliul unor angajați MAI. MAI a anunțat că în dimineața zilei de 21 noiembrie, ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție, în comun și sub conducerea procurorilor […]