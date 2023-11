„Obiectiv Comun”: Program Național de împădurire, generația pădurii

21:30

Mii de oameni sunt victime ale accidentelor rutiere și, numai in acest an, aproape 170 de oameni au murit pe soselele republicii moldova. În contextul Zilei Mondiale de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere, Poliţia a organizat un flash mob la Chisinau. Organizatorii au făcut din luminari conturul unui pieton și au adus maşini avariate in accidente şi jucării in Piata marii adunari nationale.