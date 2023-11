Guvernul propune o nouă prelungire a stării de urgență, cu încă 30 de zile

17:00

Biserica Ortodoxă din Moldova, în frunte cu mitropolitul Vladimir, își păstrează statutul actual. Nu vor fi inițiate discuții privind aderarea Mitropoliei Moldovei la Patriarhia României sau alte patriarhii. Declarațiile aparțin vicarului Mitropoliei Moldovei, episcopul de Soroca, Ioan Moșneguțu, și au fost făcute după ședința convocată astăzi la Mitropolie, transmite IPN....