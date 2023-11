Percheziții DNA la Vama Sculeni. Vameși și polițiști de frontieră suspectați că luau mită de la șoferi din R.Moldova pentru a-i scuti de controale

18:10

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în vizită în Ucraina. La Kiev șefa statului urmează să aibă discuții cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelenski și cu președintele Consiliului European, Charles Michel. ,,Am avut o discuție productivă cu Președintele Volodymyr Zelenskyy. Am vorbit despre angajamentul țărilor noastre pentru libertate și despre cum împreună clădim viitorul