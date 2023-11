Avertismentul OMS: „COVID-19 circulă, evoluează şi se schimbă. Trebuie să rămânem vigilenți”

11:00

Boxerul Vasile Cebotari a devenit campion european U22. El a obținut patru victorii în categoria de greutate 71 kg, cu sportivi din Portugalia, Croația, Serbia și Spania, scrie olympic.md Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În finală a ajuns și Daria Cozorez (+81 kg), dar a cedat în fața unei sportive din Rusia. Cu medalii de … The post Un tânăr sportiv din R. Moldova a devenit campion european U22 la box first appeared on ZUGO. Articolul Un tânăr sportiv din R. Moldova a devenit campion european U22 la box apare prima dată în ZUGO.