Recean a discutat cu șefa USAID. Power: „Suntem angajați să continuăm sprijinul pentru realizarea priorităților asumate de Guvern”

21:00

Sheriff Tiraspol a venit cu un mesaj de susținere pentru echipa națională de fotbal, înainte de meciul decisiv din această seară, cu Cehia. „Credem în succesul și victoria care vor trimite Moldova în Campionatul European” – au transmis jucătorii de la Tiraspol și fanii lor, colegilor din națională. „Ați făcut o treabă fantastică și […] The post Sheriff Tiraspol, mesaj pentru „tricolori”, înainte de meciul istoric: „Noi am putut să învingem Real Madrid, și voi veți putea învinge Cehia” appeared first on NewsMaker.