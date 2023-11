Cum poți beneficia de transfer gratuit de la Chișinău spre aeroportul din Bacău

09:00

Valentin Guțan, cel mai longeviv primar din R. Moldova, a pierdut în turul II al alegerilor locale. Guțan, candidat independent, a obținut 38,27%, ceea ce reprezintă 1087 de voturi. Contracandidatul său, Victor Slobozianu, Partidul Mișcarea Alternativă Națională, a fost votat de 1753 de cetățeni, ceea ce reprezintă 61,73%.