Italia va oferi Moldovei 10 mln de euro. Chișinăul a spus ce va face cu banii 

18:20

14 cetățeni străini, care locuiesc în municipiul Chișinău, sunt de azi, 20 noiembrie, cetățeni ai Republicii Moldova. Ei au depus jurământul pentru acordarea sau redobândirea cetățeniei, la Primărie, informează municipalitatea. Evenimentul s-a desfășurat în prezența viceprimarului Angela Cutasevici și a reprezentanților administrației publice locale. Primăria Chișinău anunță că persoanele care au obținut cetățenia moldovenească sunt […]