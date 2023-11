Ce știri citesc locuitorii din stânga Nistrului

În regiunea transnistreană, unde locuiesc aproximativ jumătate de milion de oameni, sunt înregistrate peste 150 de instituții media. E adevărat că cele mai multe dintre ele pur și simplu distribuie informațiile difuzate de autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol. În stânga Nistrului, doar canalele de Telegram sau conturile de Instagram mai pretind la o anumită independență […] The post Ce știri citesc locuitorii din stânga Nistrului appeared first on Rise Moldova.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Rise.md