Parohul Borșevschi deschide parantezele- Mitropolitul Vladimir, ar avea interdicție de intrare în Ucraina

22:30

Italienii au anunțat programul zilei a șaptea de concurs la Turneul Campionilor, ziua destinată semifinalelor. Super-duelul dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz a fost păstrat pentru sesiunea de seară, ultimul meci al zilei. Vom avea așadar dueluri de vis, pe care nici nu le puteam anticipa după primele meciuri disputate în grupe. La ora15.30, ora ... Super-dueluri la Turneul Campionilor de la Torino – Meciul zilei, Djokovic- Alcaraz