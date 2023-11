FOTO Dorin Recean a mers la aeroport să întâlnească națională de fotbal! „Sunt mândru că avem astfel de ambasadori!

10:20

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove Vladimir nu poate merge la mormântul părinților lui din regiunea Cernăuți, Ucraina. Acesta a fost declarată persona non grata, întrucât este membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, anunță părintele Pavel Borșevschi. Declarații în acest sens au fost făcute la emisiunea In Profunzime, la ProTV Chișinău. „Mitropolitul Vladimnir mi s-a […]