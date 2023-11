Războiul în Ucraina: Peste zece mii de civili au fost uciși de la debutul invaziei Rusiei

09:20

Secretarul general al ONU: Asistăm la o ucidere a civililor în Gaza care nu are precedent Numărul civililor ucişi în Gaza a fost "fără precedent şi fără egal" în comparaţie cu orice conflict din 2017 încoace, a declarat luni secretarul general al ONU, António Guterres, potrivit CNN și News.ro. "Ceea ce este clar este că am avut în câteva săptămâni mii de copii ucişi. Aşa că asta este ceea ce contează. Asistăm la o ucidere a civililor care nu are egal şi nu are precedent în niciun conflict de cân...