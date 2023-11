Plenul Curții Constituționale o reconfirmat decizia unui judecător privind cererea de suspendare a decretului președintelui Sandu în cazul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo – Urmează examinarea în fond sau nu, va decide Curtea

21:20

Moldova a încheiat la egalitate, 1-1 cu Albania, penultimul meci din calificările pentru Campionatul European de fotbal. Albanezii au deschis scorul prin Cikalleshi în minutul 25, care a transformat din penalty. Golul echipei noastre a fost marcat de Vladislav Baboglo. După acest rezultat, Naționala Moldovei păstreză șanse de calificare la EURO 2024. Depindem, însă, de ...