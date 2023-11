Rapperul A$AP Rocky, iubitul Rihannei, va fi judecat pentru că şi-a împuşcat un fost prieten

19:40

Scenarista şi regizoarea americană A.M. Lukas l-a acuzat pe actorul Nuno Lopes, protagonistul serialului "White Lines", că a drogat-o şi a violat-o în 2006, potrivit unei plângeri pe care a depus-o la un tribunal din New York cu doar câteva zile înainte de expirarea termenului de un an în care o persoană poate fi dată în judecată pentru abuzuri sexuale comise în urmă cu multă vreme, informează digi24.ro.