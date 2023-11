VIDEO Sandu la Kiev, ultima ședință CMC și începutul sezonului de iarnă pentru șoferi / Știri NewsMaker

18:10

Federația Rusă impune interdicție de intrare în țară pentru mai mulți oficiali din Republica Moldova. Decizia a fost anunțată de Moscova, pe 20 noiembrie și transmisă ambasadorului țării noastre în Rusia, Lilian Darii, care a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe rus. MAE-ul rus susține că decizia a fost luată în legătură cu „persecuția în curs de motivare politică […] The post Moscova impune interdicție de intrare în țară pentru mai mulți oficiali din Moldova. Lilian Darii, convocat la MAE-ul rus appeared first on NewsMaker.