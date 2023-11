LIVE TEXT/ Președintele Consiliului European, la Kiev: „În circumstanțele geopolitice actuale, extinderea este o investiție strategică pentru UE”. Război în Ucraina, ziua 636

UPDATE 20:47 Președintele Consiliului European, Charles Michel, aflat în vizită de lucru la Kiev, a declarat într-o conferință comună cu șeful statului ucrainean că „în circumstanțele geopolitice actuale, mai mult ca oricând, extinderea este o investiție strategică pentru Uniunea Europeană. O investiție în pace, prosperitate și valori democratice”. In the current geopolitical circumstances, more than...

