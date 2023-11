Italia va contribui cu 10 milioane de euro la fortificarea sectorului energetic al Moldovei

11:50

O cursă avia specială ajunge astăzi la Chișinău, cu câțiva reanimatologi la bord, care urmează să examineze posibilitatea de transfer a interpretului Ion Suruceanu în Germania. Informația a fost confirmată de către directorul departamentului ATI al Spitalului Republican, Victor Cojocaru, care a precizat că pacientul nu este în comă, notează TV 8 Potrivit datelor de ...