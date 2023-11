Dirijorul Mihail Agafița, la o frumoasă aniversare

00:30

New York-ul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Startul l-au dat celebrele dansatoare „The Rockettes”, cea mai longevivă trupă de dans sincron din Statele Unite.Spectacolul pe care dansatoarele îl pun în scenă în această perioadă a devenit deja tradiție. Se întîmplă an de an, de aproape 9 decenii, transmite Noi.md cu referire la stirileprotv.ro.Coregrafia impecabilă este rezultatul u