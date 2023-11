Un bărbat a primit peste 12 mii euro de la mama unui inculpat. Ce urma să facă în schimbul banilor

18:40

Cel mai important meci din istoria fotbalului moldovenesc Cehia vs. Moldova se joacă luni, 20 noiembrie curent. În premieră, Echipa Națională a Moldovei are șanse de calificare la un turneu final al Campionatului European! Pentru a intra în istorie, Echipa Țării trebuie să învingă în „finala" preliminariilor pentru EURO 2024 reprezentativa Cehiei la ea acasă.