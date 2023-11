Pentru prima dată în istorie, un fotbalist moldovean a devenit golgheterul grupei de calificare la EURO

18:20

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat vineri, la Iaşi, că Republica Moldova are şansa istorică de a adera la Uniunea Europeană şi astfel „de a evada din blestemul geografic". „Republica Moldova este o ţară care are o şansă istorică de a evada din blestemul geografic. Pentru mine, …