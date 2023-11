Destăinuirea fostului premier Gavrilița despre demisia Guvernului pe care l-a condus – Am fost apreciați pe extern, dar am pierdut suportul poiitic pe intern

20:00

Mihai Diaconu, Judecătorul Curții de Apel Chișinău reținut acum două zile în urma perchezițiilor din biroul său de inspectorii CNA și procurorii anticorupție a fost pus sub control judiciar timp de 60 de zile. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Bălți. Diaconu s-a ales cu acesta măsură preventivă, chiar dacă procurorii au solicitat arest ... Unul sub control judiciar, altul în arest preventiv, în penitenciar – Decizia instanței de la Bălți în privința judecătorilor reținuți de procurori The post Unul sub control judiciar, altul în arest preventiv, în penitenciar – Decizia instanței de la Bălți în privința judecătorilor reținuți de procurori appeared first on Politik.