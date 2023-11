Continuă ieftinirea carburanților: Plafonul stabilit de ANRE pentru miercuri

18:10

Un bărbat moldovean, șofer de camion, în vârstă de 60 de ani, a decedat în această dimineață chiar la trecerea frontierei, în vama Sculeni. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții Serviciului Vamal. „La ora 09:40 a fost finalizată procedura de control și șoferul se deplasa spre camion, când brusc …