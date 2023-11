(VIDEO) Victor Parlicov: În prezent, nu există premise pentru ca tariful la gazele naturale să fie micșorat

14:50

Curtea de pe strada Ioana Iachir 13 din Orhei fost modernizată. Lucrările de renovare au fost inaugurate în cadrul unui eveniment. În acest context, Ilan Șor a reiterat că nu se va opri să modernizeze orașul, până când toți oamenii se vor bucura pe deplin de confort.„În 2015, când ați avut încredere în mine, v-am spus că nu veți scăpa de mine până nu voi îndeplini tot ce am pornit. În fiecare minut facem ca orașul nostru să fie cel mai bun. Fără îndoială, Orhei este cel mai bun oraș din țară. Dar scopul nostru este să devină cel mai bun oraș din lume, unde oamenii vor trăi confortabil și plăcut. Iubesc orașul Orhei, vă iubesc pe fiecare dintre Dumneavoastră. Voi face totul ca Dumneavoastră să vă puteți mândri cu municipiul nostru drag”, a menționat Ilan Șor.Cu prilejul evenimentului de inaugurare a străzii Ioana Iachir 13, viceprimarul municipiului Orhei, Valerian Cristea, a explicat cum proiectele de infrastructură și sociale implementate au îmbunătățit calitatea vieții orheienilor, și au transformat municipiul Orhei într-un oraș cu renume în țară și peste hotare.„Trăiesc emoții frumoase. Eu am fost martorul transformărilor uimitoare prin care a trecut orașul Orhei. Tot ce am realizat, a adus multă siguranță și confort fiecărui orheian. Și în același timp, a cucerit milioane de oameni din întreaga lume, care au fost curioși să vadă cu proprii ochi străzile moderne și iluminate, parcurile și scuarurile curate și frumos amenajate, străzile calitativ asfaltate și curțile reparate și îngrijite. Nu ne vom opri aici, vom continua să dezvoltăm și să modernizăm tot ceea ce am început”, a subliniat Valerian Cristea.Nu a lipsit de la acest eveniment important nici președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, care și-a împărtășit bucuria cu localnicii. El a destăinuit că în copilăria lui nici măcar nu-și putea imagina că o curte poate arăta atât de frumos - confortabilă și îngrijită.„Când eram mic, nici nu-mi imaginam că se poate de făcut așa frumos. Și mă bucur că fac parte dintr-o echipă care reușește să creeze lucruri atât de frumoase și utile pentru oameni. Am modernizat străzi, curți, am construit terenuri sportive și de joacă, am construit cel mai tare parc de distracții din lume, iar acum ne ocupăm de fațadele blocurilor, care vor fi nu doar reparate și vopsite, dar și termoizolate. Datorită eforturilor și investițiilor făcute de echipa noastră, condusă de Ilan Șor, Orhei a devenit un oraș tot mai solicitat. Multă lume dorește să locuiască în municipiu”, a spus Dinu Țurcanu.Peste 90 la sută din infrastructura rutieră și socială a Orheiului a fost reabilitată și modernizată.