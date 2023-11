„Îl doare, foarte mult îl doare”: Mitropolitul Vladimir ar fi persona non grata în Ucraina

10:20

ARTICO invită tinerii la o experiență captivantă în cadrul muzeului Universității de Stat. Organizatorii și-au propus să ofere ocazia tinerilor de a trăi o zi în pielea unui muzeolog și de a explora fascinanta lume a muzeelor. Acolo, tinerii vor putea admira peşti piranha, scheletul unei balene albastre de 28 …