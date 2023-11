Sheriff Tiraspol, mesaj pentru „tricolori”, înainte de meciul istoric: „Noi am putut să învingem Real Madrid, și voi veți putea învinge Cehia”

15:30

Premiera internațională a filmului «Omul fără linia vieții» a avut loc în SUA, la «Hollywood Florida Film Festival», care s-a desfășurat în perioada 11-18 noiembrie. Pelicula a fost proiectată la Regal Oak Cinema și a obținut trei premii: Best Feature Film, Best Director of the Feature Film și Best Actor of the Feature Film — Rareș Andrici. «Atunci când a fost proiectat filmul n-am închis un ochi toată noaptea. Am așteptat cu sufletul […] The post Filmul „Omul fără linia vieții” a obținut trei premii la festivalul internațional „Hollywood Florida Film Festival”. Vezi unde poți urmări producția cinematografică appeared first on NewsMaker.