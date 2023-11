Partidele care au obținut cele mai multe mandate de primar în turul II al alegerilor locale

15:00

GirlsGoIT, programul ce are misiunea de a împuternici și de a încuraja tinerele femei să urmeze cariere în Tehnologii Informaționale, a dat startul cu succes la Autumn Bootamp-ul 2023. Pentru această ediție au fost selectate 120 de participante, iar primele sesiuni s-au desfășurat în 6 centre de training: Chișinău, Călărași, Strășeni, Drochia, Ungheni și Criuleni. Urmărește-ne … The post foto | Primul Weekend de GirlsGoIT Autumn Bootamp: 120 de fete fac primii pași în lumea IT first appeared on ZUGO. Articolul foto | Primul Weekend de GirlsGoIT Autumn Bootamp: 120 de fete fac primii pași în lumea IT apare prima dată în ZUGO.