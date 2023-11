Peste 192 de mii de lei au fost ridicați în cadrul perchezițiilor la un reprezentant al PP Șansă

09:50

În Republica Moldova, cota diabetului din toate bolile endocrine, bolile de nutriție și metabolism este în jur de 48%. În ultimii trei ani, se atestă o creștere de 1,5 ori a cazurilor noi de boală. Specialiștii atenționează că dacă nu este ținut sub control, diabetul reprezintă una dintre cauzele principale...