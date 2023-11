Grosu raportează 310 primari PAS, datele arată 291. Cum guvernarea explică diferența

14:10

Judocanul moldovean Radu Izvoreanu a obținut titlul de campion european Under 23, în Germania, și respectiv medalia de aur. Anunțul a fost făcut de Federația de Judo a Republicii Moldova. „Aur pentru Republica Moldova. Judocanul Radu Izvoreanu a câștigat senzațional titlul de campion european Under 23 pe arena din Potsdam, Germania. Campionul nostru a obținut […]