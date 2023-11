Olga Caraman – noul primar de Grătiești: Mulţumesc tuturor celor care au participat la alegerile locale din acest an

11:00

Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a mai înregistrat ieri unele victorii în suburbiile capitalei. În context, Ion Ceban, președintele MAN, primarul ales al capitalei, a mulțumit colegilor din suburbii pentru munca depusă. „Au fost localități unde am fost la limită, unde am învins sau unde mai avem de lucrat. Mulțumesc locuitorilor pentru încrederea acordată”, a declarat […] Post-ul Ion Ceban: Au fost localități unde am fost la limită, unde am învins sau unde mai avem de lucrat apare prima dată în Provincial.