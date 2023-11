Dinu Plângău: Avem bănuieli rezonabile că membrii CEC au fost ,,influențați” să adopte această hotărâre

12:40

O parte din produsele petroliere contractate de Departamentul american al Apărării prin intermediul unor furnizori din Grecia şi din Turcia ar putea fi de origine rusă, în ciuda sancţiunilor occidentale, relevă o investigaţie a cotidianului The Washington Post (WP), publicată marţi. Produsele petroliere ruseşti interzise urmează un traseu ocolitor către un furnizor militar american. Înainte […]