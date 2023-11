Presa străină: Pro-europenii și-au adjudecat alegerile locale din Republica Moldova

08:10

Procuratura Anticorupție anunță că instanța de judecată a emis o decizie în legătură cu demersul procurorilor referitor la doi judecători. Magistrata Valentina Garabagiu de la Judecătoria Buiucani a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Al doilea judecător va fi eliberat provizoriu sub control judiciar pentru o perioadă …