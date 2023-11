Victorie la limită în două localități din R. Moldova: Câștigători cu diferența de doar 1 și 5 voturi

14:30

Biserica Ortodoxă din Republica Moldova își păstrează statutul actual. Declarația a fost făcută de către reprezentantul Mitropoliei Moldovei după adunarea protopopilor și stareților de mănăstiri subordonați mitropolitului Moldovei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Adunați într-o ședință la Mitropolia Moldovei, episcopii vicari, protopopii, stareții și starețele din Eparhia Chișinăului a Bisericii Ortodoxe din Moldova, au examinat …