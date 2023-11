Câți alegători au participat la turul II al alegerilor locale generale. Încălcările constatate de IGP

13:50

„Austria și Slovenia susțin extinderea Uniunii Europene." Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, și președinta Sloveniei, Nataša Pirc Musar au susținut o conferință de presă, la Chișinău. Cei doi președinți europeni au dat asigurări că la summitul din decembrie al Consiliului Europei, unde Moldova va …