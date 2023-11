VIDEO Moroșan, către Petkov, după ce a pierdut alegerile: „Locuitorii din Bălți vă vor primi la fel ca și noi”

21:30

Meciul de fotbal Moldova – Albania, din cadrul califăcărilor pentru Campionatul European 2024 (EURO 2024), s-a încheiat cu scor egal – 1:1. Partida a fost disputată, în seara zilei de 17 noiembrie, pe stadionul Zimbru din Chișinău. Albania a marcat primul gol al meciului, din penalty, în minutul 25. Penalty-ul a fost realizat cu succes