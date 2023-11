Comuna Vărzărești: Agheorghiesei Gheorghe, noul primar în urmă turului 2

14:40

Directorul unei școli auxiliare pentru copii cu dizabilități a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru că pe parcursul unei perioade îndelungate, aflându-se sub influența alcoolului, abuza fizic elevii din instituție. Sentința a fost obținută la Curtea de Apel Bălți după ce prima instanță îl achitase, iar procurorii au... The post Directorul unei școli pentru copii cu dizabilități, condamnat la închisoare pentru tortură appeared first on ALBASAT.