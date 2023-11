Arcașa moldoveancă Nicoleta Clima a cucerit bronzul la turneul U21 de la Luxemburg

16:30

Directoarea unui liceu din Ceadîr-Lunga a fost sancționată pentru o fotografie cu un elev care avea în mână o băutură alcoolică. Șefia liceului Elena Iurcenko este și deputat al Partidului Socialiștilor în Adunarea Populară din Găgăuzia, scrie Gagauznews. Iurcenko s-a ales cu o mustrare aspră, fiind lipsită timp de un an de spor salarial, prevăzut […]