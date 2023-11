(video) Magie, aventură și alte lumi! A fost publicat trailerul pentru noua producție a lui Hayao Miyazaki

În data de 8 decembrie 2023, în toate cinematografele lumii va fi ecranizată noua producție a animatorului japonez Hayao Miyazaki – The Boy and the Heron (Băiatul și Stârcul). Despre noul proiect al legendarului regizor s-a anunțat la sfârșitul anului 2022, iar recent a fost postat și treilerul acestuia.

