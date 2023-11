Promo-LEX: La Durlești, un candidat „se plimbă” în apropierea unei secții de vot, iar la Orhei, o persoană în stare de ebrietate a strigat pentru cine a votat

13:00

Vasile Bolea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și lider al partidului ”Renaștere”, a criticat-o pe președinta Maia Sandu în legătură cu neîndeplinirea promisiunilor făcute pe parcursul celor trei ani de mandat.”Eu nu o voi felicita pe Maia Sandu pentru cei 3 ani de mandat Pur și simplu nu am pentru ce o felicita. Am analizat unele promisiuni făcute de Maia Sandu și gradul lor de îndeplinire după trei ani de mandat”, a scris Bolea pe Facebook.Bolea a subliniat mai multe promisiuni nerespectate, printre care stabilirea de relații bune cu Federația Rusă, promovarea în funcții a oamenilor integri, reducerea bugetului președinției, transparența cheltuirilor banilor publici, îndepărtarea gardului de la președinție, reducerea impozitelor salariale, subvenții mai mari pentru agricultori, evaluarea averilor procurorilor și judecătorilor, eliberarea funcționarilor corupți din funcții, scutirea de impozite pentru familiile cu copii, și majorarea salariilor pentru medici și cadre didactice. Prima promisiune este cea de a stabili relații bune cu Federația Rusă. Invers, în această perioadă, sub bagheta doamnei președinte la noi în țară s-a pornit un val de rusofobie, un val de stricare a relațiilor și răcirea relațiilor cu Federația Rusă, ceea ce a adus mari prejudicii economiei Republicii Moldova. O altă promisiune a fost promovarea în funcții a oamenilor integri. Totuși, am observat numiri controversate în funcții cheie, inclusiv rude ale doamnei Sandu. Această promisiune a rămas de asemenea o minciună, deoarece după ce a promis acest lucru, nu am văzut noi oameni integri în funcții, în diferite funcții în cadrul guvernului și a instituțiilor de stat. În privința reducerii bugetului președinției, realitatea arată o creștere constantă a acestuia, în contradicție cu promisiunea făcută. Reducerea bugetului președinției a fost doar o idee pe care o agreează cetățenii care vor să o audă, dar ea nu a fost realizată și sunt convins că președinta nici nu avea de gând să realizeze această promisiune. Pe tema transparenței cheltuirilor banilor publici nici nu putem vorbi. De 2 ani la rând țara se guvernează în baza stării de urgență care a fost instituită în 2022 și până în ziua de astăzi, această stare de urgență se repetă. Nimeni de la guvern nu vine să dea un raport, cum au fost cheltuiți banii publici. O promisiune interesantă a fost aceea a îndepărtării gardului de la președinție, o promisiune care a suferit modificări succesive, rămânând neîndeplinită. Mai întâi doamna președinte a vorbit despre faptul că va scoate gardul, după asta a spus că va lăsa gardul intact, dar va deschide porțile președinției și aceste jonglări le-am auzit de foarte multe ori. Promisiunile au curs gârlă, dar nimeni nu avea de gând aceste promisiuni să le realizeze. Privind promisiunea reducerii impozitelor salariale, nu numai că aceasta nu a fost realizată, dar situația economică a suferit un declin. În loc să fie reduse impozitele salariale, ele au rămas intacte, ceea ce s-a schimbat în această perioadă a fost că s-a redus numărul de salariați la noi în țară, s-a redus cu 30% numărul de cetățeni și companii care plătesc impozite. Promisiunea de subvenții mai mari pentru agricultori nu s-a materializat, aducând dezamăgire în rândul acestora. Ceea ce au promis ei, nu este altceva decât o minciună crasă pe care de fiecare dată v-o spun vouă, iar voi îi credeți. Evaluarea averilor procurorilor și judecătorilor. Cineva își aduce aminte despre această promisiune de evaluare a averilor? Da, ei au pornit așa-numitul vetting, pre-vetting, și noi cu toții am văzut cum doar persoanele docile acestei guvernări, doar persoanele care au venit în primele zile și au spus că sunt gata să execute orice moft a celor de la putere, au trecut peste aceste filtre. Asta este marca PAS, marca justiției în această țară. Funcționarii corupți vor fi eliberați din funcții. Pe cine i-au eliberat cei din PAS? Corect. Nu ați auzit nimic. Nu au eliberat pe nimeni, ba din contra, au continuat să-și slujească acestei guvernăi galbene Scutirea de impozite pentru familiile cu copii și majorarea salariilor pentru medici și cadre didactice nu au fost implementate conform promisiunilor. Ei care sunt astăzi la guvernare, au promis că vor realiza ultima majorare de 40% pentru medici, deci nu au făcut-o. Doar acum în luna octombrie, în prag de alegeri locale și-au amintit de această promisiune. Au majorat salariul medicilor cu 15% dar în același timp i-au furat pe pensionari de aceleași 15% care urmau să indexeze pensia la 1 aprilie a acestui an.Bolea a criticat acțiunile președintei, menționând că promisiunile ei nu s-au materializat, ci au rămas doar vorbe. De asemenea, acesta a subliniat că realitatea din Republica Moldova este diferită de ceea ce a promis Sandu, cu probleme precum sărăcia și neglijența guvernului față de nevoile cetățenilor.„Iată sunt unele dintre acele promisiuni care au curs cu duiumul în acea perioadă, în 2020. Eu sunt convins că ei vor veni și vor spune că de fapt au îndeplinit 80-90% din promisiuni, dar sunt doar vorbe. Realitatea care ne înconjoară este alta, ea altfel arată: o sărăcie lucidă în toată țara, o neglijență din partea președinției la acele probleme pe care le au cetățenii”, a notat Bolea pe pagina sa de Facebook.Totodată, Bolea a amintit de promisiunea Maiei Sandu de a fi președintele tuturor cetățenilor, indiferent de limbă sau cultură, acuzând-o că a ignorat această promisiune. Bolea susține că Sandu a ignorat drepturile celor care nu vorbesc limba de stat sau care gândesc diferit, făcând referire la importanța zilei de 9 mai pentru unii cetățeni.”Eu mi-am adus aminte de acea promisiune a Maiei Sandu că va fi președintele tuturor, aduceți-vă aminte cum vorbea în toate limbile, a tuturor minorităților, în bulgară, rusă, ucraineană, poate și găgăuză. A promis că va fi președintele tuturor, că nu va încălca drepturile oamenilor care nu cunosc limba de stat, care gândesc altfel, care simt altfel, pentru care 9 mai este o sărbătoare sfântă. Ce s-a întâmplat de fapt? Ea pur și simplu a scuipat pe toate promisiunile pe care vi le-a dat”, a menționat deputatul.În concluzie, Bolea îi îndeamnă pe alegători să fie mai critici și să acorde încredere politică doar acelora care demonstrează prin acțiuni, nu doar prin cuvinte, că pot îndeplini ceea ce promit.”Aduceți-vă aminte de acele cuvinte pe care le-a spus în gol, cea pe care am ales-o și ne reprezintă deja de 3 ani. Vă rog, atunci când veți merge la vot din nou, la prezidențiale, parlamentare, credeți-i pe cei care puțin spus și mult fac, realizează ceea ce au promis sau uneori chiar și mai mult”, a conchis Bolea.