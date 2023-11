Noi încălcări la alegeri. La Orhei, un bărbat în stare de ebrietate a strigat pentru cine din candidați si-a dat votul

16:10

Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, proaspăt ales pentru al doilea mandat, s-ar fi întâlnit vineri, 17 noiembrie, cu premierul Marcel Ciolacu la guvern, scrie G4media, care face trimitere la surse guvernamentale. Potrivit presei de peste Prut, vizita a fost una neoficială și nu a figurat pe agenda celor doi oficiali. Vizita are loc pe fondul […] The post Ion Ceban, vizită în România? Presa de la București: s-a întâlnit cu premierul Marcel Ciolacu appeared first on NewsMaker.