Tentative de corupere a alegătorilor, transportarea organizată la secție sau agitație electorală: Constatările CEC

15:40

Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a comentat incidentul din curtea președinției de la Chișinău, când câinele Maiei Sandu, Codruț, l-a mușcat. Liderul de la Viena a declarat că este „un mare iubitor de câini” și că a înțeles că Codruț era nervos din cauza numărului mare de persoane din jurul său. Acesta i-a transmis […] The post VIDEO Președintele Austriei, mușcat de câinele Maiei Sandu, i-a transmis o jucărie lui Codruț: „Este începutul unei prietenii” appeared first on NewsMaker.