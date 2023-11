Când și cum cetățenii vor putea afla din ce categorie de vulnerabilitate energetică fac parte. Precizările ministrului Alexei Buzu

15:20

Israelul și Hamas au ajuns aproape la un acord privind un armistițiu de 3 zile, au declarat sursele Al Arabiya și Al Hadath, potrivit rbc. Se menționează că părțile ar fi gata să facă un schimb de ostatici, 50 de civili ținuți de Hamas și 50 de femei și copii, aflați în închisorile israeliene.