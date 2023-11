Viktor Orban: Ungaria trebuie să schimbe UE, nu să o părăsească

16:40

Autoritățile moldovenești creează obstacole în calea reducerii prețului gazelor naturale la 10 lei per metru cub: nu le este rentabil ca să le permită locuitorilor să facă economii la căldură. Despre acest lucru au vorbit, într-o conferință de presă, bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, președintele legislativului din Găgăuzia, Dmitrii Constantinov, actualul primar al orașului Orhei, Pavel […]