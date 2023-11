Primarul de Chișinău, Ion Ceban se află în România – Acesta s-a întâlnit cu premierul Marcel Ciolacu

21:30

Susținerea financiară externă care a venit în bugetul Republicii Moldova pe parcursul anului 2023 a costat Banca Națională milioane de lei, ceea ce a și dus la reducerea capitalului sub limita stabilită de lege de 4%, a explicat într-o conferință de presă guvernatorul BNM, Octavian Armașu. „Am ajuns în această situație deoarece Guvernul a ales ...