Iarna e in toi in Romania si Ucraina. Zapada a depasit si 30 de centimetri in unele localitati de munte - VIDEO

Iarna e in toi in Romania si Ucraina. Zapada a depasit si 30 de centimetri in unele localitati de munte - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md