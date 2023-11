(hartă) Ce note au instituțiile de stat și alte locații din municipiul Chișinău pe Google Maps

14:30

La #diez, continuăm să vorbim despre piața muncii din Republica Moldova și astăzi abordăm o temă foarte populară și discutată, dar despre care nu se poate vorbi suficient niciodată, atât timp cât popularitatea acesteia e în creștere. Vorbim despre ce înseamnă un job în IT în Moldova și de ce această industrie este atât de populară cu Sergiu Plăcintă, directorul Orange Systems, hubul IT care este al doilea angajator din Moldova în acest domeniu. Сообщение (video) Ce fel de joburi în IT sunt în Moldova și cum îți dai seama că domeniul e pentru tine. Interviu cu Sergiu Plăcintă, directorul Orange Systems появились сначала на #diez.