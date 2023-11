Ministrul Alexei Buzu, desemnat campionul OMS pentru inițiativa europeană privind economia bunăstării

11:20

Incidentul nefericit care s-a produs pe 16 noiembrie în curtea Președinției, acolo unde președintele Austriei a fost mușcat de Codruț, câinele adoptat de administrația prezidențială, a făcut înconjurul lumii. Unele dintre cele mai celebre redacții de presă – Reuters și Politico au publicat știrea. Subiectul a ajuns și în presa din Austria, Rusia, Ucraina, România, […]