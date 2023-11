Discuții în Rusia despre crearea unui concurs internațional „Intervision”, un analog al Eurovision 

11:20

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a acceptat, pe 17 noiembrie, demersurile procurorului general interimar, Ion Muntean, care a cerut suspendarea din funcție a Mirandolinei Sușițcaia, cercetată penal pentru îmbogățire ilicită și abuz în serviciu. Decizia a fost luată de plen, după peste o oră de dezbateri, în ședință închisă. Un membru CSP a formulat o […]