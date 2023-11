Judocanul Radu Izvoreanu a devenit campion european la U-23

08:10

Starea de sănătate a celebrului interpret Ion Suruceanu, internat la Spitalul Republican din Chișinău, s-a înrăutățit. Potrivit surselor TV8, maestrul se află într-o stare foarte gravă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Artistul a ajuns la spital la începutul lunii noiembrie. Suruceanu a fost internat cu pneumonie în secția reanimare. Ion Suruceanu are 74 de ani. A … The post Presa: Starea de sănătate a artistului Ion Suruceanu este tot mai gravă first appeared on ZUGO. Articolul Presa: Starea de sănătate a artistului Ion Suruceanu este tot mai gravă apare prima dată în ZUGO.