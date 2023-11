Moldova părăsește definitiv Adunarea Interparlamentară a CSI – Când are loc divorțul

23:30

Alexander Zverev, dublu câștigător al titlului de la Turneul Campionilor (2018, 2021), a debutat cu victorie la ediția din acest an, în fața ocupantului locului 2 ATP, Carlos Alcaraz. Germanul s-a impus cu scorul de (3) 6-7, 6-3, 6-4, la capătul unui meci care a durat două ore și 34 de minute de joc.