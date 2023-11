„Ziua tăcerii”: Agitația electorală în ajunul și în timpul scrutinului din 19 noiembrie, interzisă

22:00

O chitară la care a cîntat artistul britanic Eric Clapton pe cînd făcea parte din trupa rock Cream a fost vîndută cu 1,27 milioane de dolari în cadrul unei licitaţii cu tematică rock 'n' roll, informează DPA şi PA Media.Chitara electrică Gibson SG, din 1964, a fost vîndută către The Jim Irsay Collection după ce a fost vedeta licitaţiei ''Worn And Torn: Rock N Roll Iconic Guitars And Memorabili